Нижевясова (Гусева) Мария Тихонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
В записи о бракосочетании в качестве места жительства невесты записано "села Тишанки" - без уточнения, какой
Бракосочетание
11.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Нижевясова Анна Родионова
Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев
Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Мухина Анна Родионова-Иродионова
Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Дочь: Нижевясова Анастасия Родионова
Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев
Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.
Дочь: Нижевясов Пелагея Родионова
Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев
Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.
Сын: Нижевясов Даниил Родионов
Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев
Смерть
Неизвестно