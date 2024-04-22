Нижевясова (Гусева) Мария Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижевясова (Гусева) Мария Тихонова

Место рождения

Верхняя Тишанка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Тишанка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
В записи о бракосочетании в качестве места жительства невесты записано "села Тишанки" - без уточнения, какой
Бракосочетание
11.11.1874 ст.

Муж: Нижевясов Родион Васильев

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Нижевясова Анна Родионова

Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев

Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.

Сын: Нижевясов Павел Родионов

Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Мухина Анна Родионова-Иродионова

Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев

Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Дочь: Нижевясова Анастасия Родионова

Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев

Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.

Дочь: Нижевясов Пелагея Родионова

Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев

Рождение ребёнка
10.12.1885 ст.

Сын: Нижевясов Даниил Родионов

Отец ребёнка: Нижевясов Родион Васильев

Смерть
Неизвестно
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