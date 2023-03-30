Кейман Елена Ипатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кейман Елена Ипатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1895

Сын: Кейман Даниил Антонович

Отец ребёнка: Кейман Антон Антонович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кейман Василий Антонович

Отец ребёнка: Кейман Антон Антонович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кейман Семён Антонович

Отец ребёнка: Кейман Антон Антонович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кейман Мария Антоновна

Отец ребёнка: Кейман Антон Антонович

Смерть
Неизвестно
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