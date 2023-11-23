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Тюльпанов Николай Никаноров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1833

Отец: Тюльпанов Никанор Яковлев

Мать: Тюльпанова (Задубровская) Олимпиада Георгиева

Тюльпанов Николай Никанорович (1833 — ?) Родился 8 ноября 1833 года в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. В 1856 году окончил Ярославскую духовную семинар... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюльпанов Генналий Николаев

Мать ребёнка: Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова

Бракосочетание
08.07.1857

Жена: Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
09.04.1858

Дочь: Троицкая (Тюльпанова) Александра Николаева

Мать ребёнка: Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова

Смерть
Неизвестно

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