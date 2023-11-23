Тюльпанов Николай Никаноров
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1833
Тюльпанов Николай Никанорович (1833 — ?) Родился 8 ноября 1833 года в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. В 1856 году окончил Ярославскую духовную семинар... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюльпанов Генналий Николаев
Мать ребёнка: Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова
Бракосочетание
08.07.1857
Рождение ребёнка
09.04.1858
Смерть
Неизвестно