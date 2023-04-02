Михалев Пантелеймон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Пантелеймон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Александр

Мать ребёнка: Ратинская Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Виктор

Мать ребёнка: Ратинская Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратинская Надежда Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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