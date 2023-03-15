Пискарева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зайцева Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Пискарев Яков Никитич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пискарев Кирилл Яковлевич
Отец ребёнка: Пискарев Яков Никитич
Рождение ребёнка
05.08.1898
Дочь: Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Пискарев Яков Никитич
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно