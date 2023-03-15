Пискарева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарева Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зайцева Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Пискарев Яков Никитич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пискарев Кирилл Яковлевич

Отец ребёнка: Пискарев Яков Никитич

Рождение ребёнка
05.08.1898

Дочь: Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Пискарев Яков Никитич

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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