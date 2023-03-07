Свешникова (Тронина) Марфа Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Тронина) Марфа Дмитриева

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Место рождения

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Тронин Дмитрий Сысоев

Мать: не указана

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
село Филиповское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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