Свешникова (Тронина) Марфа Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Тронин Дмитрий Сысоев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
село Филиповское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782