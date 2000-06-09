Хохлов Владимир Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Владимир Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1948

Дата смерти

09.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1975

Дочь: Михайлюк Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Хохлова Нэли Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1979

Дочь: Максимычева Дина Владимировна

Мать ребёнка: Хохлова Нэли Николаевна

Смерть
09.06.2000
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