Хохлов Владимир Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1948
Дата смерти09.06.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1975
Дочь: Михайлюк Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Хохлова Нэли Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1979
Дочь: Максимычева Дина Владимировна
Мать ребёнка: Хохлова Нэли Николаевна
Смерть
09.06.2000