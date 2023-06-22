Федоров Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1962

Отец: Федоров Иван Владимирович

Мать: Федорова Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
21.05.2005

Дочь: Федорова Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
24.09.2016

Жена: скрыто настройками приватности

Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Мария Геннадиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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