Федоров Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1962
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1962
Рождение ребёнка
21.05.2005
Дочь: Федорова Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
24.09.2016
Жена: скрыто настройками приватности
Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Мария Геннадиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности