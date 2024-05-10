Журбенко Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Журбенко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова (Журбенко) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: (Ласковая Фамилия) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова (Журбенко) Варвара Степановна

Мать ребёнка: (Ласковая Фамилия) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржова (Журбенко) Мария Степановна

Мать ребёнка: (Ласковая Фамилия) Мария

Смерть
Неизвестно

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