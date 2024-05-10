Журбенко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова (Журбенко) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: (Ласковая Фамилия) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова (Журбенко) Варвара Степановна
Мать ребёнка: (Ласковая Фамилия) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржова (Журбенко) Мария Степановна
Мать ребёнка: (Ласковая Фамилия) Мария
Смерть
Неизвестно