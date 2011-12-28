Горюнов Александр Григорьевич
Место рожденияс. Синодское Воскресенский район Саратовской области
Дата рождения09.05.1930
Дата смерти28.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930
с. Синодское Воскресенский район Саратовской области
Дата рождения приблизительная. Мать была неграмотная.
Рождение ребёнка
01.07.1970
Дочь: Горюнова Елена Александровна
Мать ребёнка: Болулукова Людмила Сергеевна
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горюнова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Болулукова Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2011
Ступино, Ступино, Московская область
Умер в больнице,после продолжительного нахождения там. Был долгий кашель. В следствии халатности врачей. Было прединфарктное состояние, однако долго не могли поставит диагноз. Через пару дней инфаркт... Показать все