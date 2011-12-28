Горюнов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнов Александр Григорьевич

Горюнов Александр Григорьевич

avatar

Место рождения

с. Синодское Воскресенский район Саратовской области

Дата рождения

09.05.1930

Дата смерти

28.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930

Отец: Горюнов Григорий Дементьевич

Мать: Горюнова Анна Тимофеевна

с. Синодское Воскресенский район Саратовской области
Дата рождения приблизительная. Мать была неграмотная.
Рождение ребёнка
01.07.1970

Дочь: Горюнова Елена Александровна

Мать ребёнка: Болулукова Людмила Сергеевна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горюнова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Болулукова Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болулукова Людмила Сергеевна

Смерть
28.12.2011
Ступино, Ступино, Московская область
Умер в больнице,после продолжительного нахождения там. Был долгий кашель. В следствии халатности врачей. Было прединфарктное состояние, однако долго не могли поставит диагноз. Через пару дней инфаркт... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close