Лимонова (Булдакова) Феодсия Мокеева
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Дата рождения20.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1884
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
02.11.1903 ст.
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно