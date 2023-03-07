Лимонова (Булдакова) Феодсия Мокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимонова (Булдакова) Феодсия Мокеева

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

20.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
02.11.1903 ст.

Муж: Лимонов Павел Никонов

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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