Коркина Яна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина Яна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркин Кузьма Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсен

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сардаана

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустам

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