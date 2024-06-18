Коркина Яна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коркин Кузьма Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсен
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сардаана
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рустам