Киндин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1993
Отец: Киндин Николай
Мать: Киндина Людмила
Бракосочетание
22.07.2016
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.10.2016
Мать ребёнка: Котова Ирина Владимировна
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Развод
07.08.2020
Рождение ребёнка
03.06.2022
Мать ребёнка: Ангелина