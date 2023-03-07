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Киндин Николай Николаевич

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Место рождения

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область

Дата рождения

01.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1993

Отец: Киндин Николай

Мать: Киндина Людмила

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Бракосочетание
22.07.2016

Жена: Котова Ирина Владимировна

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.10.2016

Сын: Киндин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Котова Ирина Владимировна

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Развод
07.08.2020

Жена: Котова Ирина Владимировна

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.06.2022

Сын: Киндин Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Ангелина

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
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