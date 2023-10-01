Бондарева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Бондарев Евгений Евгвен
Рождение ребёнка
18.01.1918
Дочь: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна
Отец ребёнка: Бондарев Евгений Евгвен
Смерть
Неизвестно