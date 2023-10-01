Бондарева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарева Мария

Бондарева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Бондарев Евгений Евгвен

Рождение ребёнка
18.01.1918

Дочь: Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна

Отец ребёнка: Бондарев Евгений Евгвен

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.