Жаднов Иван Павлов
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаднов Павел
Мать: не указана
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаднов Козьма Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Романова
Смерть
Неизвестно