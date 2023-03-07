Вахитов Мулланур Муллазянович
Место рождения
Дата рождения22.08.1885
Дата смерти19.08.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1906 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.08.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)