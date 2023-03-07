Вахитов Мулланур Муллазянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахитов Мулланур Муллазянович

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Место рождения

Казаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.08.1885

Дата смерти

19.08.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаево, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1906 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.08.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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