Султанова Рамзия Хаснулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова Рамзия Хаснулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1978

Отец: Мотыгуллин Хаснулла

Мать: Мотыгуллина Фарида

Рождение ребёнка
22.04.1997

Дочь: Султанова Гульгена Илгизовна

Отец ребёнка: Султанов Илгиз Ханифович

Рождение ребёнка
01.09.1999

Сын: Султанов Айгиз Илгизович

Отец ребёнка: Султанов Илгиз Ханифович

Рождение ребёнка
22.08.2002

Дочь: Султанова Аделина Илгизовна

Отец ребёнка: Султанов Илгиз Ханифович

Рождение ребёнка
03.06.2019

Сын: Агеев Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Агеев Юрий

Рождение ребёнка
03.06.2019

Сын: Агеев Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Агеев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Юрий

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