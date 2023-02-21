Султанова Рамзия Хаснулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1978
Отец: Мотыгуллин Хаснулла
Мать: Мотыгуллина Фарида
Рождение ребёнка
22.04.1997
Дочь: Султанова Гульгена Илгизовна
Отец ребёнка: Султанов Илгиз Ханифович
Рождение ребёнка
01.09.1999
Отец ребёнка: Султанов Илгиз Ханифович
Рождение ребёнка
22.08.2002
Дочь: Султанова Аделина Илгизовна
Отец ребёнка: Султанов Илгиз Ханифович
Рождение ребёнка
03.06.2019
Отец ребёнка: Агеев Юрий
Рождение ребёнка
03.06.2019
Сын: Агеев Максим Юрьевич
Отец ребёнка: Агеев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агеев Юрий