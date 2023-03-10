Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Панфил Родионов

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Артемей Родионов

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Максимова

Смерть
Неизвестно
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