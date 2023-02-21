Хакимов Рустам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимов Рустам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.2004

Дочь: Хакимова Светлана Рустамовна

Мать ребёнка: Хакимова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хакимова Карина Рустамовна

Мать ребёнка: Хакимова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова Наталья Николаевна

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