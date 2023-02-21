Хакимов Рустам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.2004
Дочь: Хакимова Светлана Рустамовна
Мать ребёнка: Хакимова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хакимова Карина Рустамовна
Мать ребёнка: Хакимова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно