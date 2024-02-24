Тришина (Сапагова) Марфа Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришина (Сапагова) Марфа Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1939

Сын: Тришин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куцова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тришин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тришин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тришин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович

Смерть
1959
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