Тришина (Сапагова) Марфа Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1939
Сын: Тришин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куцова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тришин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тришин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тришин Михаил Романович
Смерть
1959