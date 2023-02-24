Ефремов Андрей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Андрей Филиппович

Ефремов Андрей Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ефремов Филипп Васильевич

Мать: Ефремова Марфа

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ефремов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ефремова Феодосия

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья Васильевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Феодосия

Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close