Ефремов Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ефремов Филипп Васильевич
Мать: Ефремова Марфа
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Ефремова Феодосия
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Феодосия
Смерть
Неизвестно