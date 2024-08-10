Гринин Кузьма Николаев
Место рождения
Дата рождения30.10.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1890 ст.
Отец: Гринин Николай Александров
Мать: Мария Степанова
ЦГАСО, Ф. 32, О. 40, Д. 367, лл.187об-188 Метрическая запись о рождении счет родившегося мужского пола №44 Кузьма родители: Села Новых Маклауш билетный солдат Николай Александров и законная его жена ... Показать все
Попал в плен (военное)
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32035287/ Место пленения Варшава Лагерь Витгенберг, Германия, провинция Саксония, окр. Галле Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государст... Показать все
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Нарочь, Вилейский район, Минская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32035306/ Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк Место пленения Нарочь Лагерь Губен (Гросс-Брезен), Германия, Бранденбург Тип документа Карточки вое... Показать все
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Гродишки, Богинская волость, Дисненский уезд
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32035436/ Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк Место пленения Гродицки Лагерь Мерзебург, Германия, провинция Саксония Тип документа Карточки военно... Показать все
Крещение
01.11.1890 ст.
того же села крестьянин Тимофей Васильев и Николая Лаврентьева жена Ульяна Александрова.
Крещение
01.11.1890 ст.
ЦГАСО, Ф. 32, О. 40, Д. 368, лл.11об-12 (32-40-368_12.jpg) восприемники: того же села крестьянин Тимофей Васильев и Николая Лаврентиева жена Ульяна Александрова.
Бракосочетание
02.06.1908 ст.
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.
Дочь: (Гринин) Марфа Косьмин
Мать ребёнка: (Максимов) Василисса Лаврентьев
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 499.лл260об-261 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.
Дочь: (Гринин) Иулиания Косьмин
Мать ребёнка: (Максимов) Василисса Лаврентьев
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 499.лл260об-261 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.
Мать ребёнка: (Максимов) Василисса Лаврентьев
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл147об-148 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Васса Лаврентьева, оба православные.
Ранение
20.07.1916
Борщовка, Волинська область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13287533/ Должность/Звание ратник Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк Место рождения Самарская губ., Бугульминский уезд, Елизаветинская вол., ... Показать все
Ранение
06.08.1916 ст.
Ковель, Волинська область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital24154132/ Должность/Звание рядовой Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк Место рождения. Губерния Самарская губ. Место рождения. Уезд Бугульминс... Показать все
Военная служба
20.08.1916 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital549288/ Сражение на Стоходе 9 Июля 1916 - 13 Июля 1916 года Должность/Звание рядовой Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк ранен/контужен Дата... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.
Мать ребёнка: (Максимов) Василисса Лаврентьев
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл222об-223 родители Села Новых Маклауш Косма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Смерть
Неизвестно