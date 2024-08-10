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Гринин Кузьма Николаев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.10.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1890 ст.

Отец: Гринин Николай Александров

Мать: Мария Степанова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, О. 40, Д. 367, лл.187об-188 Метрическая запись о рождении счет родившегося мужского пола №44 Кузьма родители: Села Новых Маклауш билетный солдат Николай Александров и законная его жена ... Показать все
Попал в плен (военное)
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32035287/ Место пленения Варшава Лагерь Витгенберг, Германия, провинция Саксония, окр. Галле Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государст... Показать все
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Нарочь, Вилейский район, Минская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32035306/ Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк Место пленения Нарочь Лагерь Губен (Гросс-Брезен), Германия, Бранденбург Тип документа Карточки вое... Показать все
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Гродишки, Богинская волость, Дисненский уезд
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32035436/ Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк Место пленения Гродицки Лагерь Мерзебург, Германия, провинция Саксония Тип документа Карточки военно... Показать все
Крещение
01.11.1890 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
того же села крестьянин Тимофей Васильев и Николая Лаврентьева жена Ульяна Александрова.
Крещение
01.11.1890 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, О. 40, Д. 368, лл.11об-12 (32-40-368_12.jpg) восприемники: того же села крестьянин Тимофей Васильев и Николая Лаврентиева жена Ульяна Александрова.
Бракосочетание
02.06.1908 ст.

Жена: (Максимов) Василисса Лаврентьев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.

Дочь: (Гринин) Марфа Косьмин

Мать ребёнка: (Максимов) Василисса Лаврентьев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 499.лл260об-261 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.

Дочь: (Гринин) Иулиания Косьмин

Мать ребёнка: (Максимов) Василисса Лаврентьев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 499.лл260об-261 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.

Сын: (Гринин) Иаков Косьмин

Мать ребёнка: (Максимов) Василисса Лаврентьев

ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл147об-148 родители Села Новых Маклауш Косьма Николаев Гринин и законная его жена Васса Лаврентьева, оба православные.
Ранение
20.07.1916
Борщовка, Волинська область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13287533/ Должность/Звание ратник Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк Место рождения Самарская губ., Бугульминский уезд, Елизаветинская вол., ... Показать все
Ранение
06.08.1916 ст.
Ковель, Волинська область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital24154132/ Должность/Звание рядовой Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк Место рождения. Губерния Самарская губ. Место рождения. Уезд Бугульминс... Показать все
Военная служба
20.08.1916 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital549288/ Сражение на Стоходе 9 Июля 1916 - 13 Июля 1916 года Должность/Звание рядовой Воинская часть 95-й пехотный Красноярский полк ранен/контужен Дата... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.

Сын: (Гринин) Елеазар Косьмин

Мать ребёнка: (Максимов) Василисса Лаврентьев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 38. Д. 500.лл222об-223 родители Села Новых Маклауш Косма Николаев Гринин и законная его жена Вассилиса Лаврентьева, оба православные
Смерть
Неизвестно

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