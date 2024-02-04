Пелагея Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Смагин Зиновия Козьмович
Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Смагина Устина Козьмовна
Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Смагина Настасья Козьмовна
Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Смагина) Акилина Козьмовна
Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Смагина Анна Козьмовна
Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев
Смерть
После 1850