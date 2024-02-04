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Пелагея Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Козьма Григорьев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Смагин Зиновия Козьмович

Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Смагина Устина Козьмовна

Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Смагина Настасья Козьмовна

Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Смагина) Акилина Козьмовна

Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Смагина Анна Козьмовна

Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Смагин Тимофей Козьмович

Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Смагин Иван Козьмович

Отец ребёнка: Смагин Козьма Григорьев

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1850

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