Наталия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Захарова

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Место рождения

д.Горовицы

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Горовицы
Бракосочетание
17.09.1820

Муж: Исидор Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.05.1831

Дочь: Елена Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Емельянов

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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