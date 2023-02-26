Наталия Захарова
Место рожденияд.Горовицы
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Горовицы
Бракосочетание
17.09.1820
Муж: Исидор Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.05.1831
Дочь: Елена Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Емельянов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно