Есаков Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Есаков Максим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Есакова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Есакова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Есакова Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Есакова Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Сусанна Васильевна
Мать ребёнка: Есакова Мавра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Мавра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно