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Есаков Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Есаков Максим Данилович

Мать: Есакова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Есакова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Есакова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Есакова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Есакова Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Сусанна Васильевна

Мать ребёнка: Есакова Мавра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Мавра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Акулина Степановна

Смерть
Неизвестно
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