Калашников Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: Калашников Андрей Клементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1874 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1874 год», в части... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно