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Калашников Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: Калашников Андрей Клементьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1874 ст.

Жена: Калашникова Евфимия Семеновна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1874 год», в части... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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