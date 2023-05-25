Антонова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Варламов Антон

Мать: Дмитриева Наталья

Смерть
Неизвестно
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