Кожинов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожинов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожинов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кожинова Александра

Рождение ребёнка
16.03.1974

Дочь: Тамбекова Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Кожинова Александра

Рождение ребёнка
18.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожинова Александра

Рождение ребёнка
10.02.1984

Дочь: Дудина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Кожинова Александра

Рождение ребёнка
12.12.1986

Дочь: Кожинова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Кожинова Александра

Рождение ребёнка
18.04.1993

Сын: Кожинов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кожинова Александра

Смерть
Неизвестно

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