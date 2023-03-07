Аляпсков Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1890
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Крещение
19.10.1890
Священник Дмитрий меркуриев. Исполняющий должность псаломщика Аляпсков Иван. Аляпсков Иван Иванович. Казак Чесноковского посёлка. Воспреемник Стародубцева Анна Петровна. Тамбовской губернии города Кад... Показать все
Бракосочетание
01.02.1909
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Аляпсков Григорий Васильевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 18 лет. Токарева Александра Андреевна. Невеста. Дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1909
Сын: Аляпсков Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Аляпскова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
04.09.1911
Сын: Аляпсков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Аляпскова Александра Андреевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Смерть
Неизвестно