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Аляпсков Григорий Васильевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

18.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1890

Отец: Аляпсков Василий Иванович

Мать: Аляпскова Дарья Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Крещение
19.10.1890
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Дмитрий меркуриев. Исполняющий должность псаломщика Аляпсков Иван. Аляпсков Иван Иванович. Казак Чесноковского посёлка. Воспреемник Стародубцева Анна Петровна. Тамбовской губернии города Кад... Показать все
Бракосочетание
01.02.1909

Жена: Аляпскова Александра Андреевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Аляпсков Григорий Васильевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 18 лет. Токарева Александра Андреевна. Невеста. Дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Аляпсков Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Аляпскова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
04.09.1911

Сын: Аляпсков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аляпскова Александра Андреевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Смерть
Неизвестно
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