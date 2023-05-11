Саенко Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1993

Отец: Саенко Николай Алексеевич

Мать: Саенко Елена

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