Голева (-) Васса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голева (-) Васса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1913 ст.

Дочь: Голева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Голев Иван Самуилович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-42ж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Иван Самуилович

Смерть
Неизвестно
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