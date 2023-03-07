Бабин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Иван Иванов

Бабин Иван Иванов

avatar

Место рождения

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Бабин Иван Петров

Мать: Бабина Анна Герасимова

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1823
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close