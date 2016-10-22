Гайнуллин Саетзян Саляхиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1944
Дата смерти22.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1970
Дочь: Арсланова Ляйсан Саетзяновна
Мать ребёнка: Гайнуллина Салима
Рождение ребёнка
15.10.1972
Сын: Гайнуллин Ринат Саетзянович
Мать ребёнка: Гайнуллина Салима
Смерть
22.10.2016