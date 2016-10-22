Гайнуллин Саетзян Саляхиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнуллин Саетзян Саляхиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1944

Дата смерти

22.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1970

Дочь: Арсланова Ляйсан Саетзяновна

Мать ребёнка: Гайнуллина Салима

Рождение ребёнка
15.10.1972

Сын: Гайнуллин Ринат Саетзянович

Мать ребёнка: Гайнуллина Салима

Смерть
22.10.2016
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