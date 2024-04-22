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Демин Павел Игнатьевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.10.1885

Дата смерти

После 1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885

Отец: Демин Игнатий Кириллович

Мать: Анна Герасимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1905

Жена: Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
После 1942
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