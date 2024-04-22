Демин Павел Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1885
Дата смертиПосле 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885
Отец: Демин Игнатий Кириллович
Мать: Анна Герасимовна
Бракосочетание
13.02.1905
Жена: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
После 1942