Шупик Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1936
Дата смерти03.10.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1936
Отец: Шупик Иван Федорович
Мать: Терещенко Ксения
Рождение ребёнка
24.09.1958
Сын: Шупик Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Шупик Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.02.1965
Дочь: Акинжалы Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шупик Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2008