Шупик Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупик Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1936

Дата смерти

03.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1936

Отец: Шупик Иван Федорович

Мать: Терещенко Ксения

Рождение ребёнка
24.09.1958

Сын: Шупик Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Шупик Валентина Дмитриевна

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.02.1965

Дочь: Акинжалы Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шупик Валентина Дмитриевна

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шупик Валентина Дмитриевна

Смерть
03.10.2008
Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
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