Тимаев Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимаев Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1936

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1936

Отец: Тимаев Григорий Михайлович

Мать: не указана

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