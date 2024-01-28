Анчихров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнчихров Иван Васильевич

Анчихров Иван Васильевич

Место рождения

Кевдо-Вершина, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.01.1901

Дата смерти

05.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Кевдо-Вершина, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анчихрова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анчихров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
04.11.1922

Жена: Анчихрова (Морозова) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Кевдо-Вершина, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.04.1937

Дочь: Саутина (Анчихрова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Анчихрова (Морозова) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Смерть
05.12.1961
Кевдо-Вершина, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.