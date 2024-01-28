Анчихров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1901
Дата смерти05.12.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анчихрова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анчихров Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
04.11.1922
Рождение ребёнка
28.04.1937
Дочь: Саутина (Анчихрова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Анчихрова (Морозова) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Смерть
05.12.1961