Чолпан (Пантази) Ефимия
Место рождения
Дата рождения26.05.1903
Дата смерти02.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1903
Отец: Пантази Алексей
Мать: Пантази Мария
Рождение ребёнка
17.08.1934
Сын: Чолпан Анатолий Трифонович
Отец ребёнка: Чолпан Трифон Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Незаконченное среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1970
Похороны
Неизвестно