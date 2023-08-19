Чолпан (Пантази) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Пантази) Ефимия

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

26.05.1903

Дата смерти

02.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1903

Отец: Пантази Алексей

Мать: Пантази Мария

Рождение ребёнка
17.08.1934

Сын: Чолпан Анатолий Трифонович

Отец ребёнка: Чолпан Трифон Аверкиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чолпан Трифон Аверкиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Незаконченное среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1970
Похороны
Неизвестно
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