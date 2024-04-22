Муравьёва (Соколова) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1909
Дата смерти08.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909
Рождение ребёнка
03.03.1932
Дочь: Амбросенкова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Муравьев Степан Афанасович
деревня Щиты Щиты - деревня в Суражском районе Витебского округа БССР (1924-1926).
Рождение ребёнка
29.01.1939
Сын: Муравьев Виктор Степанович
Отец ребёнка: Муравьев Степан Афанасович
Смерть
08.02.1984