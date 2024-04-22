Муравьёва (Соколова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Соколова) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Щиты, Вымнянская волость, Витебский уезд

Дата рождения

01.07.1909

Дата смерти

08.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909

Отец: Соколов Алексей Прохорович

Мать: Соколова Дарья Федоровна

Щиты, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1932

Дочь: Амбросенкова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Муравьев Степан Афанасович

Щиты, Вымнянская волость, Витебский уезд
деревня Щиты Щиты - деревня в Суражском районе Витебского округа БССР (1924-1926).
Рождение ребёнка
29.01.1939

Сын: Муравьев Виктор Степанович

Отец ребёнка: Муравьев Степан Афанасович

Вымно, Куринская волость, Витебский уезд
Смерть
08.02.1984
Вымно, Куринская волость, Витебский уезд
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