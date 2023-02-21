Нечаев Марк Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1820 по 1830
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1840
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)