Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1841
Дата смерти28.04.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1841
Отец: Озеров Сергей Петрович
Бракосочетание
08.01.1861
Рождение ребёнка
26.03.1863
Сын: Вельяминов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вельяминов Николай Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.04.1864
Похороны
Неизвестно
Geneva, Geneva Switzerland