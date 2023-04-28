Тилль Александрина Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТилль Александрина Викентьевна

Тилль Александрина Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тилль Викентий Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1898 ст.

Муж: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурицкий Андрей Владиславович

Отец ребёнка: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурицкая Нелли (Елена) Владиславовна (Владимировна)

Отец ребёнка: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурицкая Екатерина Владиславовна

Отец ребёнка: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурицкий Александр Владиславович

Отец ребёнка: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1925
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close