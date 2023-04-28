Тилль Александрина Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тилль Викентий Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1898 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пурицкий Андрей Владиславович
Отец ребёнка: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурицкая Екатерина Владиславовна
Отец ребёнка: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пурицкий Александр Владиславович
Отец ребёнка: Пурицкий Владислав (Фома) Андреевич
Смерть
1925