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Цова Иван Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Цова Пантелеймон Карпович

Мать: Цова Анна

Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Цовин Василий Иванович

Мать ребёнка: Цовина Ефросинья

Рождение ребёнка
08.02.1886

Сын: Цовин Харитон Иванович

Мать ребёнка: Цовина Ефросинья

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Цовина Ефросинья

Рождение ребёнка
20.12.1891

Сын: Цовин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Цовина Ефросинья

Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Цовин Яков Иванович

Мать ребёнка: Цовина Ефросинья

Рождение ребёнка
1896

Сын: Цова Егор Иванович

Мать ребёнка: Цовина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цовин ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цовина Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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