Цова Иван Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Цова Пантелеймон Карпович
Мать: Цова Анна
Рождение ребёнка
28.01.1884
Мать ребёнка: Цовина Ефросинья
Рождение ребёнка
08.02.1886
Мать ребёнка: Цовина Ефросинья
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Цовина Ефросинья
Рождение ребёнка
20.12.1891
Мать ребёнка: Цовина Ефросинья
Рождение ребёнка
20.10.1896
Сын: Цовин Яков Иванович
Мать ребёнка: Цовина Ефросинья
Рождение ребёнка
1896
Сын: Цова Егор Иванович
Мать ребёнка: Цовина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цовин ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цовина Ефросинья
Смерть
Неизвестно