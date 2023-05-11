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Гурий Иванов

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Иван Анисимов

Мать: Фекла Афонасьева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1869

Сын: Фаддей Гуриев

Мать ребёнка: Лукерья Кириллова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Василий Гуриев

Мать ребёнка: Лукерья Кириллова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Захарий Гуриев

Мать ребёнка: Лукерья Кириллова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1907
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