Гурий Иванов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Иван Анисимов
Мать: Фекла Афонасьева
Рождение ребёнка
14.08.1869
Сын: Фаддей Гуриев
Мать ребёнка: Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василий Гуриев
Мать ребёнка: Лукерья Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукерья Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1907