Лупачев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупачев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Скворчевская Валентина Петровна

Мать ребёнка: Лупачева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупачев Егор Петрович

Мать ребёнка: Лупачева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупачев Иван Петрович

Мать ребёнка: Лупачева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупачева Вера Петровна

Мать ребёнка: Лупачева Пелагея

Смерть
Неизвестно
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