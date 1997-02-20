Полякова (Кравцова) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Кравцова) Ульяна Ивановна

Полякова (Кравцова) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1907

Дата смерти

20.02.1997

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1907

Отец: Кравцов Иван

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
30.08.1925

Дочь: Полякова Нина Висильевна

Отец ребёнка: Поляков Василий Сидорович

Рождение ребёнка
22.06.1928

Сын: Поляков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Сидорович

Смерть
20.02.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.