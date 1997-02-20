Полякова (Кравцова) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1907
Дата смерти20.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1907
Отец: Кравцов Иван
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
30.08.1925
Дочь: Полякова Нина Висильевна
Отец ребёнка: Поляков Василий Сидорович
Рождение ребёнка
22.06.1928
Сын: Поляков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Поляков Василий Сидорович
Смерть
20.02.1997