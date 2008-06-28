Чучулина Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1933
Дата смерти28.06.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1933
Отец: Чернов Николай Павлович
Мать: Чернова Соня Захаровна
Рождение ребёнка
27.01.1958
Сын: Чучулин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Чучулин Павел
Рождение ребёнка
19.01.1963
Дочь: Бобина Лариса Павловна
Отец ребёнка: Чучулин Павел
Смерть
28.06.2008
Г. Юрга