Чучулина Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучулина Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1933

Дата смерти

28.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1933

Отец: Чернов Николай Павлович

Мать: Чернова Соня Захаровна

Рождение ребёнка
27.01.1958

Сын: Чучулин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Чучулин Павел

Рождение ребёнка
19.01.1963

Дочь: Бобина Лариса Павловна

Отец ребёнка: Чучулин Павел

Смерть
28.06.2008
Г. Юрга

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