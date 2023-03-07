Трубников Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1877
Дата смерти09.02.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877
Место жительства
По 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1906
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1914 по 1921
Смерть
09.02.1936
Место жительства
По 1936