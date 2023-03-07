Трубников Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Павел Алексеевич

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.03.1877

Дата смерти

09.02.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1877
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
По 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1906
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1914 по 1921
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
09.02.1936
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
По 1936
Иваново, Иваново, Ивановская область
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