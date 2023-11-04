Алимова Ф атыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Ф атыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Исхак Яхиенович

Мать: Алимова Насима Абдрахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1984

Дочь: Осипова Альбина Александроана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.02.1986

Дочь: Осипова Валентина Александроана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.11.1991

Дочь: Осипова Регина Александровна

Отец ребёнка: не указан

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