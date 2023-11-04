Алимова Ф атыма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1984
Дочь: Осипова Альбина Александроана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1986
Дочь: Осипова Валентина Александроана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.11.1991
Дочь: Осипова Регина Александровна
Отец ребёнка: не указан