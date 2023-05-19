Мухин Михаил Васильев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения29.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1901
Отец: Мухин Василий Васильев
Мать: Мухина Афимия Афанасьева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
01.10.1901
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно