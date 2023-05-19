Мухин Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Михаил Васильев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

29.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1901

Отец: Мухин Василий Васильев

Мать: Мухина Афимия Афанасьева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
01.10.1901
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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